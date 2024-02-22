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Дания подписала с Украиной соглашение о безопасности, - премьер Фредериксен

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фредеріксен
Премьер Дании Мэтт Фредериксен заявила о подписании с Украиной соглашения об "обязательствах по безопасности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DR.dk.

По этому соглашению, Дания обязуется поддерживать Украину как в военной, так и в гражданской сферах в течение следующих 10 лет.

"Это самая серьезная ситуация в сфере политики безопасности со времен окончания холодной войны. И датское правительство не может не подчеркнуть, как важно, чтобы Украина получила необходимый ей военный потенциал. Если мы не будем стоять вместе, Украина не устоит, и тогда потенциально не устоит и Европа ", – объяснила Фредериксен.

Отмечается, что соглашение должно способствовать поддержке способности Украины защищаться от России, а затем должно помочь сдерживать будущие нападения России.

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Парадокс. Чим меньше країна тім вона смілівіше пыдтримує Україну. Проте Франція, Німеччинаа, Польша завжди щось вигадують
  • kelt kant
    ці туалетні папірці, які чомусь називаються "гарантіями безпеки України", може підписувати будь хто в будь яких кількостях. І саме це відбувається. Бо ЖОДНИХ ЗОБОВ"ЯЗАНЬ ЦІ ПАПІРЦІ НЕ НЕСУТЬ. Це звичайні "протоколи про наміри", або "меморандуми", один з якиз Україна вже підписала, на свою голову, в 1994 році, який називався "будапештський меморандум". На це й весь розрахунок офіса РеЗЕдента - шокувати "мудрий нарід" кількістю підписаних "туалетних папірців", таких собі "будапештських меморандумів", помножених на кількість підписів... Зачарований "мудрий нарід", як завжди, в захваті, бо бездумно довіряє офісу реЗЕдента, так і не збагнувши, ЩО НАОБИРАЛИ У 2019 РОЦІ...
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Безпеки угоди то добре але не дайте себе задурити - вступ до блоку НАТО має бути основна ціль для України!!!
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