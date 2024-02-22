Препятствия на польской границе для военной и гуманитарной помощи Украине уберут в течение нескольких часов, - премьер Польши Туск
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, это решение должно обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать украинской стороне без каких-либо задержек".
"Это вопрос следующих нескольких часов", - сообщил премьер-министр Польши.
Он подчеркнул, что задача Польши - это полная пропускная способность на границе, когда речь идет о военном транспорте и гуманитарной помощи, маршруты которых проходят через Польшу.
Туск сказал, что "это также означает другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной".
Польский премьер призвал отделить вопрос "прямой поддержки Украины и защиты польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной".
Ранее в Госпогранслужбе заявили, что из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной возможны проблемы с доставкой гуманитарных грузов.