На Авдеевском направлении россияне хотят добиться определенных успехов к "красным датам", - спикер ОСГВ "Таврія" Лыховий

Российские захватчики усиливают свои резервы дополнительными подразделениями. В то же время Силы обороны Украины также усиливают свои линии обороны.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"По линии фронта всегда происходит перебрасывание. Россияне усиливают свои резервы в рабочем порядке. Некоторые подразделения отводят на восстановление. В частности, это наблюдалось в Авдеевке, где у них произошла перегруппировка. Некоторые позиции они усиливают, но и мы также усиливаем свои линии обороны. Усиливаем дополнительными подразделениями. Создаются новые позиции, это процесс двусторонний", - отметил он.

"Сейчас основные события в нашей операционной зоне происходят на Авдеевском направлении и конкретно - на Донетчине. Потому что на Авдеевке враг провел перегруппировку и подключает некоторые новые подразделения на усиление. С нашей стороны также есть усиление.

За вчера там отразили 19 атак около сел Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское, где враг хочет получить определенные успехи, возможно, к их "красным датам календаря", связанными с 23 февраля и трагической для всех нас датой 24 февраля. Они там развивают активность", - добавил спикер.

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