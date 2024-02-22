Почти половина поляков считают, что Россия может напасть на Польшу

Почти половина поляков в той или иной степени считают, что война России против Украины может расшириться на их страну.

Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

До 47% опрошенных считают, что нападение России на Польшу возможно. Это на 16 процентных пунктов больше, чем в аналогичном опросе, проведенном в мае 2023 года.

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Из них 12% убеждены в том, что такое нападение произойдет. Более 35% считают нападение скорее вероятным.

Чуть более 38% респондентов не согласны с тезисом о возможной агрессии путинских войск против Варшавы.

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Учитывая, что количество неопределившихся по последнему и прошлогоднему опросам остается почти неизменным, очевидно, что поляки, внимательно следя за военной ситуацией, переходят к более пессимистическим настроениям, отмечают социологи.