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Фицо выступает за сохранение запрета на импорт агропродукции из Украины

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роберт,фіцо
Премьер Словакии Роберт Фицо выступает за сохранение запрета на поставку сельскохозяйственных товаров из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейская Комиссия демонстрирует отсутствие заинтересованности в защите и словацких, и европейских фермеров. Она слепа и глуха. Мы должны ответить на это суверенной внешней политикой Словакии и запретом на импорт ряда сельхозтоваров из Украины", - подчеркнул Фицо, выступая перед фермерами-протестующими.

"На рынок ЕС без каких-либо пошлин и квот можно импортировать из Украины сельскохозяйственную продукцию - от зерна до мяса птицы, яиц и меда. Конечно, это наносит ущерб словацким фермерам", - добавил премьер.

Массовые протесты сельхозпроизводителей проходят в четверг в столице страны Братиславе и многих других городах Словакии.

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Топ комментарии

  • govtva
    Кто бы сомневался что бы путинская шестерка как и Орбан хрюкнули против кремлевских интересов.
  • Алекс Скела
  • BAP9IG
    Ваші виробники сільгоп продукції не можуть забезпечити свою країну. Сидять на дотаціях. Все одно прийде час і в ЄС перестануть кормити захребетників. Тоді все стане на свої місця.
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