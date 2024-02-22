Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине ракеты Taurus, - "слуга народа" Чернев

Только что Бундестаг одобрил решение рекомендовать предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом сообщил нардеп, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". То есть "Таурусов". Это - коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше.

Решение - за Шольцем. Градус вопроса постепенно повышаем, чтобы добиться результата", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Бундестаге рассмотрят два предложения относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Предложение, внесенное парламентской группой ХДС/ХСС, в которой прямо упоминалась немецкая система вооружения, не получило большинства голосов.

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