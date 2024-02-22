Британия предоставит Украине 200 ракет Brimstone в новом пакете помощи, - министр обороны Шеппс
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Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине. В частности, украинская армия получит 200 противотанковых ракет Brimstone.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Сегодня я могу объявить о новой партии из 200 противотанковых ракет Brimstone как дальнейшем усилении защиты Украины", - подчеркнул он.
По словам министра обороны Британии, эти ракеты ранее оказали значительное влияние на поле боя, даже заставив российские войска отказаться и отступить при попытке переправы через реку.
Кроме того, добавил Шеппс, Великобритания будет обучать дополнительное количество украинских войск вместе с другими союзниками. Вместе они проведут обучение еще 10 000 человек в первой половине 2024 года.