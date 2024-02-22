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Зеленский назначил экс-гендиректора "Укроборонпрома" Гусева послом Украины в Азербайджане

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Президент Владимир Зеленский назначил бывшего гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева на должность посла Украины в Азербайджане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса Президента.

Так, указом №85/2024 глава государства уволил Владислава Каневского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Азербайджанской Республике.

А указом №86/2024 назначил на эту должность Юрия Гусева.

Напомним, 27 июня 2023 года Зеленский уволил Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома", которую он занимал с 3 декабря 2020 года.

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Топ комментарии

  • igor shmatko
    Йо...аний сором! 🤬
  • Тонка червона лінія
    Нагорода знайшла "героя" - організатор саботажу роботи Укроборонпрому напередодні і на початку великої війни з пітьмою, як і саботажник екс-міністр МОУ Таран, обійняв грошовиту й спокійну посаду за кордоном.
    Треба було його кудись пристроїти, щоби він і далі оберігав секрети здачі України ворогу.
  • Zynoviy Zenon 9608b1b2
    Діждався! Єрмак прилаштував чергового негідника у дипломатичну команду Кулеби.
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