Зеленский назначил экс-гендиректора "Укроборонпрома" Гусева послом Украины в Азербайджане

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева на должность посла Украины в Азербайджане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса Президента.

Так, указом №85/2024 глава государства уволил Владислава Каневского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Азербайджанской Республике.

А указом №86/2024 назначил на эту должность Юрия Гусева.

Напомним, 27 июня 2023 года Зеленский уволил Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома", которую он занимал с 3 декабря 2020 года.

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