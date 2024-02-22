Зеленский назначил экс-гендиректора "Укроборонпрома" Гусева послом Украины в Азербайджане
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Президент Владимир Зеленский назначил бывшего гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева на должность посла Украины в Азербайджане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса Президента.
Так, указом №85/2024 глава государства уволил Владислава Каневского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Азербайджанской Республике.
А указом №86/2024 назначил на эту должность Юрия Гусева.
Напомним, 27 июня 2023 года Зеленский уволил Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома", которую он занимал с 3 декабря 2020 года.