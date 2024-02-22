Кулеба встретился с представителями польских властей: "Оба правительства настроены на решение проблемных вопросов"

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел встречу с представителями польских властей, на которой обсудили ситуацию с блокадой украинской границы польскими фермерами.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Провел в Варшаве искренний и более часовой разговор с руководителем Кабинета премьер-министра Польши Павлом Грасем и председателем Комиссии по иностранным делам Сейма Польши Павлом Ковалем. Оба правительства настроены на решение проблемных вопросов.

Благодарен за решения, которые будут гарантировать беспрепятственные поставки военных и гуманитарных грузов в Украину. Обсудили также дальнейшие совместные усилия по наращиванию военных поставок. В Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом", - отметил министр.

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