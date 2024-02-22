Зеленский утвердил основные задачи уполномоченного по реализации гарантий безопасности
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Зеленский утвердил основные задачи специального уполномоченного президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и вопросам развития сил обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
Согласно Указу №88/2024, основными задачами специального уполномоченного являются:
- анализ вопросов, связанных с реализацией международных гарантий безопасности и развитием сил обороны Украины;
- мониторинг реализации этих гарантий и внесение предложений по их улучшению;
- подготовка предложений для президента Украины с целью обеспечения согласованности действий государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, связанных с силами обороны;
- участие в разработке законодательных актов и обеспечение реализации международных гарантий безопасности;
- участие в подготовке документов для событий, касающихся международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.
Также спецуполномоченный сможет взаимодействовать с государственными учреждениями, получать необходимую информацию от вспомогательных органов и служб, сотрудничать с международными организациями и инициировать подготовку проектов актов президента Украины по вопросам, относящимся к его компетенции.
Ранее Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.