Новости

Зеленский утвердил основные задачи уполномоченного по реализации гарантий безопасности

3 10035
мойсюк
Зеленский утвердил основные задачи специального уполномоченного президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и вопросам развития сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Согласно Указу №88/2024, основными задачами специального уполномоченного являются:

  • анализ вопросов, связанных с реализацией международных гарантий безопасности и развитием сил обороны Украины;
  • мониторинг реализации этих гарантий и внесение предложений по их улучшению;
  • подготовка предложений для президента Украины с целью обеспечения согласованности действий государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, связанных с силами обороны;
  • участие в разработке законодательных актов и обеспечение реализации международных гарантий безопасности;
  • участие в подготовке документов для событий, касающихся международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

Также спецуполномоченный сможет взаимодействовать с государственными учреждениями, получать необходимую информацию от вспомогательных органов и служб, сотрудничать с международными организациями и инициировать подготовку проектов актов президента Украины по вопросам, относящимся к его компетенции.

Ранее Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

Читайте также: Дания должна быть следующей в подписании договора безопасности с Украиной, - премьер Фредериксен

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Огусто
  • Влад 80947f19
    когда слышу или читаю о телодвижениях этого .... мне одному кажется что оно не в адеквате и он тупо не знает чем ему заняться???
  • Алекс Скела
    основні завдання Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України

    ...в контексті подальшого всебічного охвату кола питань та системній взаємодії.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости