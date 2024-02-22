Украина должна победить в войне, а не просто защититься от агрессии РФ, - Госдепартамент США
Об этом заявила первый заместитель помощника госсекретаря США посол Юри Ким, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается Соединенных Штатов, цель состоит в том, чтобы дать Украине возможность выиграть войну", - подчеркнула представитель Госдепа.
Она подчеркнула, что это война, которую начала не Украина, а навязал Кремль мирному суверенному государству. По ее словам, победа Украины отвечает интересам национальной безопасности Америки, направленным на защиту правил и принципов мира, установленных после Второй мировой войны.
Ким также выразила убеждение, что Конгресс США "примет мудрое решение" о продлении масштабной помощи Украине. В этом контексте американская дипломат положительно оценила решение Евросоюза относительно Украинского фонда в многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 годы в размере 50 миллиардов евро.