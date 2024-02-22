Сейм Польши принял резолюцию в поддержку Украины

Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию в поддержку Украины. Документ был принят единогласно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во вторую годовщину жестокого нападения Российской Федерации на Украину Сейм Республики Польша осуждает действия российских властей и обращается в Международный уголовный суд с просьбой привлечь к ответственности виновных во всех военных преступлениях, совершенных против украинского народа", - говорится в резолюции.

Как подчеркивается в документе, Сейм "соединяется в боли с семьями, потерявшими близких в боевых действиях" и "отдает дань памяти всем воинам, павшим, защищая Украину, а также убитым мирным жителям".

Нижняя палата польского парламента выразила особую благодарность полякам, которые помогали и продолжают помогать гражданам Украины.

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В резолюции депутаты также отметили, что от судьбы Украины зависит судьба Польши и Европы. Они также обратились к правительствам стран НАТО и ЕС с призывом "усилить всестороннюю поддержку Украины, в частности, обеспечить быструю поставку военной техники и боеприпасов, что позволит эффективно защитить страну от агрессора".