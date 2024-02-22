ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько нужно, - Мишель в разговоре с Зеленским
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Шарль Мишель провел телефонный разговор с Зеленским и заверил его в поддержке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) президента Европейского Совета Шарля Мишеля.
"Разговаривал с президентом Зеленским в преддверии 2-й годовщины полномасштабной войны России против его страны и народа и 10-й годовщины незаконной аннексии Россией украинского Крыма", - написал Мишель.
Он заверил Зеленского в "железной финансовой и военной поддержке Украины со стороны ЕС столько, сколько потребуется".
И подчеркнул, что "Россия никогда не сможет погасить пламя демократии в Украине, а судьба Украины в ЕС".