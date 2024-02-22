Боррель призвал членов ЕС предоставить Украине боеприпасы: Это требует немедленных действий
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В письме Боррель пишет, что на пути борьбы украинских солдат с агрессором стоит нехватка боеприпасов.
Он призвал членов ЕС поддержать Украину всеми возможными способами, в частности, поиском дополнительных снарядов на своих складах, оборонными заказами или финансированием украинской оборонной промышленности.
"Ничего не делать – не вариант", – подчеркнул топ-дипломат ЕС в письме. Боррель также призвал страны ЕС раскрывать информацию о том, что они делают на двустороннем уровне для помощи Киеву.
"Я верю, что вместе мы можем изменить ситуацию – для Украины и для безопасности Европы – но это требует немедленных действий. Время не стоит на месте", – сказано в его письме.
Напомним, в марте 2023 года ЕС достиг договоренности о предоставлении Украине миллиона боеприпасов через год, но не достиг этой цели. По состоянию на сегодняшний день ЕС предоставил 355 тысяч снарядов, к концу марта планируется предоставить еще около 524 тысяч, а к концу года – 1 155 000.