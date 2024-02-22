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США отслеживают ситуацию относительно передачи иранских ракет РФ, - Госдепартамент

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Держдепартамент США
США отслеживают ситуацию относительно поставок в Россию ракет из Ирана и оружия из Северной Кореи.

Об этом сообщила в четверг во время встречи с журналистами в Вашингтоне первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видели сообщения о поставках оружия из Ирана в Россию и из Северной Кореи в Россию. И мы внимательно следим", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

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Она также отметила, что Соединенные Штаты работают над усилением санкций, чтобы "ограничить еще большее снабжение оружием и материалами", которые могут подпитывать войну России.

Снабжение Ираном ракет России

Накануне американские СМИ сообщили, что Иран передал России около 400 баллистических ракет класса "земля-земля". В частности, среди них могут быть баллистические ракеты Zolfaghar типа Fateh-110, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

Топ комментарии

  • Дід Василь
    Отдел статистики, а не международный жандарм.
  • Driver Audi
    І шо?
  • Aleks Wav
    Вони пильно відстежували,як раша окуповувало Грузію частинами,починаючи з Абхазії.
    Потім пильно відстежували за окупацією України,починаючи з Криму.
    То їх покликаня - пильно відстежувати,поки їх не чіпають.
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