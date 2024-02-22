США отслеживают ситуацию относительно передачи иранских ракет РФ, - Госдепартамент
Об этом сообщила в четверг во время встречи с журналистами в Вашингтоне первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы видели сообщения о поставках оружия из Ирана в Россию и из Северной Кореи в Россию. И мы внимательно следим", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.
Она также отметила, что Соединенные Штаты работают над усилением санкций, чтобы "ограничить еще большее снабжение оружием и материалами", которые могут подпитывать войну России.
Снабжение Ираном ракет России
Накануне американские СМИ сообщили, что Иран передал России около 400 баллистических ракет класса "земля-земля". В частности, среди них могут быть баллистические ракеты Zolfaghar типа Fateh-110, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.