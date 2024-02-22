Трое жителей Днепропетровщины оправдывали вооруженную агрессию РФ. Их уведомили о подозрении, - Офис Генпрокурора

Трое граждан в Днепропетровской области отрицали вооруженную агрессию России и глорифицировали оккупантов. Прокуратура уведомила их о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Офиса Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемые, используя собственные страницы в запрещенной соцсети, размещали комментарии под публикациями антиукраинской направленности.

Так один из них, житель города Першотравенск неоднократно отрицал вооруженную агрессию РФ, называя ее "спецоперацией", и желал удачи военным государства-агрессора.

По информации прокуратуры, другой подозреваемый – пророссийски настроенный житель города Павлоград - восхвалял российскую армию и ее командование.

Еще один подозреваемый - житель города Кривой Рог - поддерживал президента России и отрицал временную оккупацию части территории нашего государства, отмечая, что "Крым - это часть России и никогда не будет украинским".

"Во время проведения обысков по местам жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным", - отметили в прокуратуре.

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