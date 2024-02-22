Трое жителей Днепропетровщины оправдывали вооруженную агрессию РФ. Их уведомили о подозрении, - Офис Генпрокурора
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Офиса Генерального прокурора Украины.
По данным следствия, подозреваемые, используя собственные страницы в запрещенной соцсети, размещали комментарии под публикациями антиукраинской направленности.
Так один из них, житель города Першотравенск неоднократно отрицал вооруженную агрессию РФ, называя ее "спецоперацией", и желал удачи военным государства-агрессора.
По информации прокуратуры, другой подозреваемый – пророссийски настроенный житель города Павлоград - восхвалял российскую армию и ее командование.
Еще один подозреваемый - житель города Кривой Рог - поддерживал президента России и отрицал временную оккупацию части территории нашего государства, отмечая, что "Крым - это часть России и никогда не будет украинским".
"Во время проведения обысков по местам жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным", - отметили в прокуратуре.