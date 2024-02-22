Белый дом пока не подтверждает передачу иранских ракет РФ, но готовит новые санкции, - Кирби

Администрация Белого дома считает, что переговоры между РФ и Ираном по поставкам ракет в Россию активно продвигаются, однако США пока не подтверждают передачу этого вида вооружения российской стороне.

С таким заявлением выступил в четверг на телефонном брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Иран предоставляет России значительное количество беспилотников, управляемых авиационных бомб и артиллерийских боеприпасов, которые Россия определенным образом использует для нападения на Украину. Кроме того, как я предупреждал в прошлом месяце с трибуны в Белом доме, переговоры РФ по приобретению у Ирана баллистических ракет близкой дальности активно продвигаются",- отметил Кирби.

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Он напомнил, что накануне агентство Reuters опубликовало материал, в котором идет речь о передаче Ираном сотен баллистических ракет российской стороне. По его словам, эта статья базируется на комментариях иранских чиновников, "хваляющихся тем, что предоставили РФ ракеты, которые можно применять для убийства украинских мирных жителей".

В этой связи представитель администрации отметил: "В то время как мы внимательно следим за этим, мы не видели никакого подтверждения, что ракеты действительно были перемещены из Ирана в Россию. Но в этой публикации иранцы четко подчеркивают, что отправят баллистические ракеты в РФ, и у нас нет оснований полагать, что они не выполнят этого".

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По словам Кирби, если Иран передаст эти вооружения российской стороне, ответ международного сообщества будет "быстрым и строгим".

"Со своей стороны мы вынесем этот вопрос на Совбез ООН. Мы введем дополнительные санкции против Ирана. И мы будем координировать дальнейшие ответные шаги с нашими союзниками и партнерами в Европе и других странах",- отметил представитель администрации.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты уже готовят санкции против Ирана, которые будут объявлены в ближайшие дни в ответ на продолжение поддержки РФ со стороны Тегерана.

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"И мы готовы идти дальше, если Иран передаст баллистические ракеты России", - подчеркнул представитель Белого дома.

Помтавки Ираном ракет России

Накануне американские СМИ сообщили, что Иран передал России около 400 баллистических ракет класса "земля-земля". В частности, среди них могут быть баллистические ракеты Zolfaghar типа Fateh-110, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.