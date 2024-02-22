США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности, - Кирби

США рассматривают возможности передачи Украине ракет ATACAMS большей дальности.

Об этом заявил в четверг на телефонном брифинге координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже предоставляли Украине версию ракет ATACMS, известную как APAM (ракеты для поражения пехоты и материальной части. – Ред.), и они применяли их с пользой", - отметил представитель Белого дома.

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В этом контексте Кирби подчеркнул, что оснащение ВСУ версиями ATACMS с увеличенной дальностью поражения никогда не снималось с рассмотрения.

"Это до сих пор является неотъемлемой частью дискуссий, которые мы ведем с украинской стороной. У Украины действительно есть такие возможности, к тому же другие страны обеспечили ее подобными средствами дальнего поражения. Поэтому мы все еще ведем обсуждение с украинцами относительно версии ATACMS большей дальности", - подчеркнул представитель Белого дома.