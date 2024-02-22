Макрон пригласил лидеров европейских стран в Париж для обсуждения помощи Украине
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Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил лидеров европейских стран в Париж на следующей неделе, чтобы обсудить предложения о помощи Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Президент Макрон пригласил ряд европейских лидеров достаточно ситуативно, чтобы обсудить новые предложения и решения для Украины. Кроме Польши, приглашены лидеры многих стран", – сообщил президент Польши Анджей Дуда.