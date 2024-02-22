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Макрон пригласил лидеров европейских стран в Париж для обсуждения помощи Украине

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Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил лидеров европейских стран в Париж на следующей неделе, чтобы обсудить предложения о помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Президент Макрон пригласил ряд европейских лидеров достаточно ситуативно, чтобы обсудить новые предложения и решения для Украины. Кроме Польши, приглашены лидеры многих стран", – сообщил президент Польши Анджей Дуда.

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Топ комментарии

  • 133133
    та в Харків їзжайте на Алєксєєвські поля.

    Там тіхо, уютно і ніхто не помішає
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Поки вони набалакаються у Макрона, Іран ще 400 ракет передасть…
  • Власов Сергей b3083465
    Крім того щоб надути щоки ні на шо не здатні весь день якісь ефемерні заяви в сторону України но зброї нема
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