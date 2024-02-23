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На ВОТ россияне угрожают конфисковать жилье, которое не переоформили согласно законодательству РФ, - Центр нацсопротивления

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цнс
На оккупированных территориях россияне угрожают конфисковать жилье, как не было переоформлено согласно законодательству России

Об этом сообщает Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время проверок жителей временно оккупированных территорий россияне требуют перерегистрацию недвижимости.

"Оккупанты продолжают рейды на ВОТ - проверяют телефоны на наличие сотрудничества с Силами обороны и наличия российского паспорта. В последнее время все больше внимания уделяют оформлению документов в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.

По информации ЦНС, если недвижимость не зарегистрирована в соответствии с требованиями врага - ее угрожают конфисковать и отдать российским военным или россиянам, приехавшим работать на ВОТ.

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Топ комментарии

  • 133133
    так шо, тепер у Зеленських в Ялті пентхауз відберуть ?

    чи там всё переоформлено згідно законів РФ ?

    інтріга, *** ...
  • Юрист Правильный
    Хоч у мене квартира на ТОТ, якось байдуже що вони там вимагають. Я не проти щоб по нашому будинку в'їбала наша артилерія, якщо там оселились кацапи любої масті ...
  • Виктор c04f419d
    Якщо квартира, то виходить, що Ваш дім-це багатоповерхівка? Вам по барабану на своїх сосідів? Всі ж не могли виїхати ! Хороша Ви людина,добра! І судячи,що Вам ***** на свою квартиру і сусідів,то у Вас всьо харашо і жизнь удалась. А ЗСУ прекрасно знищують рашистів на ТОТ, не завдаючи шкоди мирному населенню!
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