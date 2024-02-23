На ВОТ россияне угрожают конфисковать жилье, которое не переоформили согласно законодательству РФ, - Центр нацсопротивления

На оккупированных территориях россияне угрожают конфисковать жилье, как не было переоформлено согласно законодательству России

Об этом сообщает Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время проверок жителей временно оккупированных территорий россияне требуют перерегистрацию недвижимости.

"Оккупанты продолжают рейды на ВОТ - проверяют телефоны на наличие сотрудничества с Силами обороны и наличия российского паспорта. В последнее время все больше внимания уделяют оформлению документов в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.

По информации ЦНС, если недвижимость не зарегистрирована в соответствии с требованиями врага - ее угрожают конфисковать и отдать российским военным или россиянам, приехавшим работать на ВОТ.

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