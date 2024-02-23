Минюст США требует конфискации и передачи Украине 700 миллионов долларов замороженных российских активов

В Министерстве юстиции США требуют конфискации и передачи Украине 700 миллионов долларов замороженных российских активов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) Министерства юстиции США.

В Минюсте отмечают, что накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину американское министерство объявило "о ряде новых обвинений, арестов и конфискаций против преступных сетей, подпитывающих российскую военную машину".

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррика Гарленда заявил, что министерство "больше, чем когда-либо отдано тому, чтобы вместе с нашими партнерами в Украине противостоять российской агрессии".

"Мы требуем конфискации почти 700 миллионов долларов активов санкционных олигархов и других посредников российского режима", - добавил он.

По словам генпрокурора, США также "сорвали схемы незаконного экспорта технологий военного класса в Россию и предъявили обвинения против 70 человек и пяти юридических лиц за нарушение экспортного контроля отмывания денег и другие преступления".

Кроме того, в Минюсте США рассказали о расследовании военных преступлений, подпадающих под юрисдикцию Штатов.

"Мы выдвинули первые в истории обвинения согласно уставу США о военных преступлениях против четырех аффилированных с Россией военнослужащих за ужасные преступления против американского гражданина", - подчеркнул Гарленд.

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