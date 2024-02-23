Полковник Полянская стала новым начальником капелланской службы Сухопутных войск ВСУ
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Начальником капелланской службы Сухопутных войск ВСУ назначена полковник Лариса Полянская.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в фейсбуке Сухопутних войск ВС Украины.
В Сухопутных войсках подчеркнули, что такое назначение – "важный шаг вперед во внедрении гендерной политики для украинской армии".
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк торжественно поздравил и представил подчиненному личному составу новоназначенную главу капелланской службы.