Новости

Полковник Полянская стала новым начальником капелланской службы Сухопутных войск ВСУ

10 06882
капелан
Начальником капелланской службы Сухопутных войск ВСУ назначена полковник Лариса Полянская.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в фейсбуке Сухопутних войск ВС Украины.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что такое назначение – "важный шаг вперед во внедрении гендерной политики для украинской армии".

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк торжественно поздравил и представил подчиненному личному составу новоназначенную главу капелланской службы.

Смотрите: Минобороны утвердило новые эмблемы для Службы военного капелланства ВСУ. ФОТО

Топ комментарии

  • Dust
    я не знаю що там у вас у зороастрізмі коїться, але капелан то все ж таки святий отець, серьозна справа душі, а тут якась, звиняюсь, хінінова руда баба
  • Dust
    Генерал Залужный, Вы не предоставили ФСБ план действий ЗСУ на 2024 год!

    будет тебе и стадион вова, будет и отдельная камера...

  • Наталия Гончар
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости