Беспилотник попал в многоэтажку в Днепре, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Две квартиры разрушены из-за попадания дрона в многоэтажку в Днепре, под завалами могут находиться люди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Россияне атаковали область шахедами. Есть попадания по многоэтажке в Днепре. Под завалами находятся люди", - рассказал Лысак.

По состоянию на 5.19 известно, что 8 человек получили ранения, семеро из них госпитализированы.

По информации исполняющего обязанности начальника управления ГСЧС Украины в области Андрея Кульбача, жители двух подъездов многоэтажки эвакуированы.

"В результате взрыва произошло разрушение двух квартир - на восьмом и частично седьмом этаже. Под завалами, вероятно, до сих пор находятся люди - один или двое", сказал он.

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