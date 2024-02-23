Общие боевые потери РФ с начала войны – около 408 240 человек (+1000 за сутки), 6526 танков, 9916 артсистем, 12410 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 408 240 российских захватчиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 408240 (+1000) человек/persons,
- танков ‒ 6526 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12410 (+37) ед,
- артиллерийских систем – 9916 (+49) ед,
- РСЗО – 999 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 682 (+2) ед,
- самолетов – 339 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7628 (+32),
- крылатые ракеты ‒ 1903 (+0),
- корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12960 (+36) ед,
- специальная техника ‒ 1575 (+9)