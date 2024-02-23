Украина нуждается в помощи Запада для увеличения собственного производства вооружений, - Зеленский

Украина без помощи Запада не сможет не только поддерживать свою оборону, но и укрепить свою экономику и стабильность, что могло бы позволить стране снова наращивать производство собственного вооружения. Киеву нужно мощное оружие, в том числе артиллерия и ракеты большой дальности.