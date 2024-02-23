Армения приостановила свое участие в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Пашинян заявил в интервью France24.

Он подчеркнул, что причина "заморозки" участия - невыполнение договора о коллективной безопасности относительно Еревана.

"Участие Армении в ОДКБ, в котором доминирует Москва, было "заморожено", но вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит в повестке дня", - отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении также сообщил, что так называемый договор о коллективной безопасности по Еревану не выполняли, особенно в 2021-2022 годах – в частности, когда Пашиняну предложили подписать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки "агрессии Азербайджана" против суверенитета Армении.

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