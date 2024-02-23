Война завершится, когда мир наконец-то осознает, что Путин - неадекватный человек и его режим несет глобальную угрозу, - Зеленский

Войну России против Украины удастся быстро завершить, когда мир наконец-то осознает настоящий уровень глобальной угрозы режима российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News.

"Путин пересек все красные линии. Он - неадекватный человек, угрожающий всему миру и утверждающий, что разрушит НАТО. И он попытается поступить так. Когда мир осознает это - в тот момент война завершится", - сказал Зеленский.

В то же время президент Украины подчеркнул, что мировое сообщество боится перемен в России.

"Мир действительно не готов к тому, что Путин может потерять свою власть. Мир боится изменений в РФ. США, европейские страны и глобальный Юг могут выбирать", – отметил он.

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