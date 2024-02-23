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Война завершится, когда мир наконец-то осознает, что Путин - неадекватный человек и его режим несет глобальную угрозу, - Зеленский

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зеленський
Войну России против Украины удастся быстро завершить, когда мир наконец-то осознает настоящий уровень глобальной угрозы режима российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News.

"Путин пересек все красные линии. Он - неадекватный человек, угрожающий всему миру и утверждающий, что разрушит НАТО. И он попытается поступить так. Когда мир осознает это - в тот момент война завершится", - сказал Зеленский.

В то же время президент Украины подчеркнул, что мировое сообщество боится перемен в России.

"Мир действительно не готов к тому, что Путин может потерять свою власть. Мир боится изменений в РФ. США, европейские страны и глобальный Юг могут выбирать", – отметил он.

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Топ комментарии

  • Влад 1c1617eb
    як назвати того що з неадекватом оманські домови підписував?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    То він буде цілий день своїми самородками ''кохати'' мізки українцям?
  • Oleksii Magas
    Важко мабуть: назагал заявляти одне, а на ділі робити протилежне.
    Зробив вже все від нього залежне проти України, а продовжує верещати "Підтримуйте Україну".
    І не зупиняє навіть усвідомлення того, що всі вже зрозуміли, що єдина його вимога "дайте грошей і не заважайте красти!"
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