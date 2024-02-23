ЕС стремится собрать $1,5 млрд на закупку боеприпасов для Украины, - Financial Times

Страны Евросоюза пытаются собрать 1,5 млрд долларов в виде экстренного финансирования, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими снарядами из-за рубежа для укрепления линии фронта в борьбе с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Как отмечается, инициатором последнего мероприятия по закупке боеприпасов за пределами ЕС выступает Чехия, чтобы компенсировать безысходность в Конгрессе по поводу помощи США и задержек в европейском производстве.

Прага взяла на себя инициативу, пока европейские столицы спорят о продолжении основного механизма военной поддержки Киева со стороны ЕС.

Официальные лица, знакомые с переговорами, говорят, что страна нуждается в помощи европейских партнеров в предоставлении $1,5 млрд на закупку боеприпасов, которую Прага организует с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

"Чехи проделали всю работу, но им нужны деньги от других", - отметило лицо, осведомленное об этой инициативе.

Некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад, говорят чиновники, знакомые с чешской схемой.

FT отмечает, что послы ЕС не смогли достичь согласия по закупке боеприпасов за пределами блока на встрече в Брюсселе в среду и поставили цель согласовать правила нового вливания капитала до саммита лидеров ЕС 21 марта.

Кроме того, пишет издание, Германия настаивает на том, чтобы ее условный взнос в размере примерно 1,25 млрд евро был уменьшен, чтобы отразить ее крупную двустороннюю военную помощь Украине, которая в этом году составит 7 млрд евро.

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"Для Украины очень важно, чтобы военная помощь поступала без бюрократических задержек. Двусторонняя поддержка является очень быстрой и эффективной - ее следует рассматривать как эквивалентный вклад в Европейский фонд мира (EPF - ред.)", - подчеркнул посол Германии в ЕС Михаэль Клаус.

Франция и Греция настаивают на том, что расширенный EPF должен закупать оружие и боеприпасы только у производителей ЕС и Норвегии, что не позволит ему финансировать чешский план или боеприпасы из США.

В статье для Международного института стратегических исследований аналитики Франц-Штефан Гади и Майкл Кофман пришли к выводу, что Украине понадобится 75 000-90 000 артиллерийских снарядов в месяц "для ведения оборонной войны, и более чем вдвое больше - 200 000-250 000 - для большого наступления".