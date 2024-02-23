Правительство Венгрии ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ призвало Украину и Россию к переговорам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Заявление было опубликовано раньше времени, еще 22 февраля.
Венгерское правительство в ней чествует погибших в результате войны, выражает соболезнования "сотням тысяч" вдов и сирот, и отмечает, что Венгрия помогает Украине в заботе о раненых и "поддерживает через самую большую в своей истории гуманитарную программу миллионы тех, кто потерял все или стал беженцами", вносит вклады в энергетическую безопасность и восстановление Украины.
"По твердому убеждению Венгрии, этот конфликт нельзя разрешить военным способом. Война не должна расшириться и нельзя допустить ее эскалацию, война должна закончиться. Венгрия поддерживает немедленное прекращение огня и мирные переговоры и призывает стороны действовать соответствующим образом", – говорится в заявлении.
В то же время Будапешт отмечает, что обеспечение суверенитета Украины – в интересах Венгрии.