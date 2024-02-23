Новости

Правительство Венгрии ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ призвало Украину и Россию к переговорам.

2 66019
орбан,угорщина
Венгерское правительство опубликовало заявление ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ и призвало стороны к переговорам. В то же время Венгрия не назвала агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Заявление было опубликовано раньше времени, еще 22 февраля.

Венгерское правительство в ней чествует погибших в результате войны, выражает соболезнования "сотням тысяч" вдов и сирот, и отмечает, что Венгрия помогает Украине в заботе о раненых и "поддерживает через самую большую в своей истории гуманитарную программу миллионы тех, кто потерял все или стал беженцами", вносит вклады в энергетическую безопасность и восстановление Украины.

"По твердому убеждению Венгрии, этот конфликт нельзя разрешить военным способом. Война не должна расшириться и нельзя допустить ее эскалацию, война должна закончиться. Венгрия поддерживает немедленное прекращение огня и мирные переговоры и призывает стороны действовать соответствующим образом", – говорится в заявлении.

В то же время Будапешт отмечает, что обеспечение суверенитета Украины – в интересах Венгрии.

Читайте: Украина нуждается в помощи Запада для увеличения собственного производства вооружений, - Зеленский

Топ комментарии

  • мврина
    Пішов нах@й!
  • Николай Влад
    В неділю на «чесній розмові» Зеленського нам подадуть необхідність заморожування війни як «концепцію відкладеної перемоги»?

    На 25 лютого, неділю, анонсовано нову «чесну розмову про наш шлях далі», «щось особливе». Не виключено, що там буде представлено якусь нову концепцію бачення владою завершення війни: наприклад, така собі «відкладена перемога». Це в сенсі, як креативне подання суспільству рішення про заморожування протистояння. В цілому, це логічно у світлі тих проблем, які маємо зараз по всіх напрямках, включно з міжнародним.
  • Ан Мур
    Хочуть переговорів - нехай починають, спочатку з ******. А потім нехай скажуть, на що він згоден.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости