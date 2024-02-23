Румыния планирует выдвинуть на пост генсека НАТО своего президента Йоханниса

Румыния хочет выдвинуть президента Клауса Йоханниса на пост генерального секретаря НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Румыния сообщила другим членам НАТО о том, что планирует выдвинуть своего президента кандидатом на должность генерального секретаря оборонного альянса", – говорится в материале.

Издание отмечает, что это усложнит попытки других союзников назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим руководителем НАТО. Однако несколько европейских и американских чиновников заявили Bloomberg, что у Йоханниса небольшие шансы получить высший пост НАТО. Некоторые из них называют заявление Румынии попыткой затянуть процесс, прежде чем Рютте станет генсеком.

При этом чиновники в США отмечают, что президент Джо Байден высоко оценивает обоих кандидатов, но США уже предпочли Рютте.

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Страны НАТО пытаются договориться о преемнике действующего генсека Йенса Столтенберга к встрече министров иностранных дел в Брюсселе в начале апреля по случаю 75-летия Альянса.