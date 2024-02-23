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Президент Эквадора подтвердил, что отказывается передавать военную технику Украине: Не хотим быть частью вооруженного конфликта

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Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна не будет передавать военную технику Украине, поскольку не желает быть частью вооруженного конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN en Español.

"К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично заявили, что это будет осуществлено для вооруженного конфликта в Украине, мы не хотим быть его частью", - сказал лидер Эквадора.

Ранее СМИ сообщили, что США поставят Эквадору неопределенное количество вертолетов UH-60A/L Black Hawk вместо вертолетов Ми-17, которые передадут Украине.

Позже стало известно, что власти Эквадора решили не передавать свое оружие советского образца США, чтобы оно по кольцевому обмену попало в Украину.

Также читайте: Эквадор не будет передавать Украине свои старые российские вертолеты и другую технику

Топ комментарии

  • kharkov1000
    Банани важніше..
  • Denys Shevchenko 5950cd4c
    Банани при тому, що рашківці прогрозили в випадку передавання техніки Україні, заборонити імпорт бананів в свою країну (рашка є основним ринком збуту еквадорський бананів, які в свою чергу є основою економіки країни). Якщо вже піарите людину, то піарте "в тему", а не так що у всьому винен "один", а ось при "другому" все було б дуже добре.
  • Bobcat 614fad29
    Гучніше кричати треба було, що Еквадор нам щось дає, маєм результат. Всі такі справи треба робити тихо, таємно, а не шоу влаштовувати. Але якщо немає шоу, то вважайте, немає результата, от і пнуться один з поперед одного щоб гучніше прокричати, які вони ефективні менеджери.
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