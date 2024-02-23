Новости

Тысячи военных еще не были на войне. Сейчас проводится аудит, цифра может быть гораздо больше, - "слуга народа" Арахамия

28 955271
арахамія
В настоящее время в ВСУ проводится аудит количества военнослужащих. Уже найдены 8 тысяч военных, которые не были на фронте.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире программы "Темы с Мосейчук", передает Цензор.НЕТ.

"Два года подряд говорят, что есть бригады или подразделения, которые два года на войне без ротаций. А есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. А армия 900 тыс. условно 300 тыс. с ротацией воюют, а где же тогда 600 тысяч? Сейчас делается аудит и уже нашли, я не могу сейчас говорить подробностей, но условно уже найдено 8 тыс. человек, которые просто прикомандированы в Генштаб и не вливали", - сказал он.

По словам Арахамии, эти подразделения уже получили приказы и готовятся отправиться на фронт для усиления или подмены.

Он отметил, что цифра будет гораздо больше после завершения аудита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если помощь от США будет меньше, то нам нужно будет мобилизовать больше людей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • 133133
    він із Франції не вирішує жити мені чи здохнути з рогаткою проти танка, а ця абізяна вирішує.

    ощущаєш різницю ?
  • Small Jerboa
    Так-так!
    Постійно на тому теле марафоні можна побачити купу мавп то у камуфляжі, то у хакі. Які все щось розповідають, експертами прикидаються, інтерв'ю дають як "військові"....
    От всіх їх на фронт, так?
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Арахімія сам має відслужити спочатку у ЗСУ а потім вже рота відчиняти.
    Мав бути перший у окопах за "вайни нє будєт, нє нагнітайтє" !!! П1д4р.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости