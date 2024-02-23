Тысячи военных еще не были на войне. Сейчас проводится аудит, цифра может быть гораздо больше, - "слуга народа" Арахамия

В настоящее время в ВСУ проводится аудит количества военнослужащих. Уже найдены 8 тысяч военных, которые не были на фронте.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире программы "Темы с Мосейчук", передает Цензор.НЕТ.

"Два года подряд говорят, что есть бригады или подразделения, которые два года на войне без ротаций. А есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. А армия 900 тыс. условно 300 тыс. с ротацией воюют, а где же тогда 600 тысяч? Сейчас делается аудит и уже нашли, я не могу сейчас говорить подробностей, но условно уже найдено 8 тыс. человек, которые просто прикомандированы в Генштаб и не вливали", - сказал он.

По словам Арахамии, эти подразделения уже получили приказы и готовятся отправиться на фронт для усиления или подмены.

Он отметил, что цифра будет гораздо больше после завершения аудита.

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