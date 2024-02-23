В российских КАБах обнаружили двигатели от продаваемых во Франции вентиляторов за 13 евро, - КНДИСЕ

Россия для производства управляемых авиабомб использует обычные вентиляторы, продающиеся во Франции за 13 евро. Их перебирают и монтируют в специальный механизм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УП.

"Мы видели двигатели от КАБов, управляемых авиабомб. Они от обычного вентилятора, который продается во Франции "аж" за 13 евро. Россияне его перебирают и монтируют на механизм, раскрывающий крылья бомбы", - рассказал он.

По словам Рувина, количество иностранных элементов в вооружении Воздушно-космических сил РФ с начала полномасштабного вторжения существенно не снизилось.

Читайте: Россия может атаковать Германию, Путин полностью способен на это, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман

Директор КНИИСЭ отметил, что россияне меняют производителей электрочипов, например, американские на тайваньские, или применяют в ракетах электронику из беспилотников "Орлан" и других.

Однако в целом это пока не приводит к глобальному ухудшению качества вооружения и объему его производства, добавил Рувин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сбросили 7 управляемых авиабомб на приграничные громады Сумщины, 3 человека погибли (обновлено). ФОТОрепортаж