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В российских КАБах обнаружили двигатели от продаваемых во Франции вентиляторов за 13 евро, - КНДИСЕ

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рф,каб,винищувач,літакрф
Россия для производства управляемых авиабомб использует обычные вентиляторы, продающиеся во Франции за 13 евро. Их перебирают и монтируют в специальный механизм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УП.

"Мы видели двигатели от КАБов, управляемых авиабомб. Они от обычного вентилятора, который продается во Франции "аж" за 13 евро. Россияне его перебирают и монтируют на механизм, раскрывающий крылья бомбы", - рассказал он.

По словам Рувина, количество иностранных элементов в вооружении Воздушно-космических сил РФ с начала полномасштабного вторжения существенно не снизилось.

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Директор КНИИСЭ отметил, что россияне меняют производителей электрочипов, например, американские на тайваньские, или применяют в ракетах электронику из беспилотников "Орлан" и других.

Однако в целом это пока не приводит к глобальному ухудшению качества вооружения и объему его производства, добавил Рувин.

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Топ комментарии

  • Artur Mazur
    Наші б розробили спеціальний моторчик, витративши половину бюджету. А орки ставлять від вентиляторів і пластикові пляшки під бензобаки "Орланів", над якими всі іржали.

    Однак в цілому це поки не призводить до глобального погіршення якості озброєння та обсягів його виробництва, додав Рувін. Джерело:
  • Alex Nosov dd1cb531
    Чтобы вентилятор прилепить к авиабомбе ето нашей власти нужно минимум пол года чтобы создать министерство по вентиляторам, чтобы назначить кто будет 13-ти долларовые вентеляторы закупать по 1000 долларов. Проголосовать в ВР закон о вентиляторах. Создать антикоррупционную группу которая должна будет выяснить куда делись вентилятора и деньги которые на них выделили. Создать спецнадзор за антикоррупционной группой.... Короче пздц нам если все будет в том же духе продолжаться
  • Тонка червона лінія
    Тут фахівцям треба думати не як прибрати з полиць магазинів у Франції вентилятори за 13 євро, а як знешкодити носії КАБів, щоби функція розкривання бомбових крелець стала не актуальною.
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