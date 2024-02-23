Украинцы выживут без поддержки США, но не все, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине необходима поддержка со стороны США

Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

"Выживут ли украинцы без поддержки Конгресса? Конечно, но не все из нас. И если мы понимаем эту цену, если мир готов к этому, то вы это увидите. Это трагедия для всех, а не только для украинцев", - подчеркнул он.

По словам главы государства, Путин не остановится на Украине и пойдет дальше.

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