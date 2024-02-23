В боях за Украину погиб 21-летний доброволец из Финляндии с позывным "Самсон"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ilta Sanomat.
Отмечается, что 21-летний финский доброволец отправился в Украину в декабре прошлого года. Он был родом из Восточной Финляндии и погиб в бою.
По словам командира, воин, который имел боевое имя "Самсон", был смертельно ранен в результате удара беспилотника в районе Бахмута.
Он служил в роте "Браво" Международного легиона, в который входят еще несколько финских добровольцев. Его бразильский боевой напарник также погиб во время атаки.
В боях за Украину погибли трое финских добровольцев. 23-летний Каспер Алхонием был убит в июне прошлого года в Запорожской области, а в октябре на Донетчине был убит бойец из Восточной Финляндии средних лет, говорится в сообщении.
По данным издания, несколько десятков финских добровольцев участвуют в обороне Украины.