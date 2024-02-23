Рада приняла законопроект о демобилизации срочников с нормой об отсрочке от последующей мобилизации в 12 месяцев
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Верховная Рада поддержала законопроект №11035 о демобилизации срочников.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Парламент одобрил законопроект #11035 относительно срочников. Сразу за основу и в целом. Даем право Президенту их уволить", - отметил он.
Проект закона поддержали 319 нардепов.
По словам нардепа Алексея Гончаренка, законопроект приняли с нормой об отсрочке от последующей мобилизации в 12 месяцев.