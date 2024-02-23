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Рада приняла законопроект о демобилизации срочников с нормой об отсрочке от последующей мобилизации в 12 месяцев

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Верховная Рада поддержала законопроект №11035 о демобилизации срочников.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Парламент одобрил законопроект #11035 относительно срочников. Сразу за основу и в целом. Даем право Президенту их уволить", - отметил он.

Проект закона поддержали 319 нардепов.

Демобілізація строковиків

По словам нардепа Алексея Гончаренка, законопроект приняли с нормой об отсрочке от последующей мобилизации в 12 месяцев.

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Топ комментарии

  • Артем Легенький
    А ну тролі активніше, по цій новині в методичках нічого немає тому видумуйте дічуху своїми лишньохромосомими безмізкими чердаками
  • Юрій Вінгорськи
    а накуя закон для строковиків, як що він існує з давніх давен???
    друга справа про призов та відстрочку
  • Підлога Маккартні
    И правильно, а то сидят там фигней страдают, вместо того, что бы родину защищать!!!
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