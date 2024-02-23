Зеленский о завершении войны: не хотим повторять Минские договоренности. Никаких новых замороженных конфликтов

Дипломатическое завершение войны возможно только на основе украинской формулы мира, освобождения всех украинских территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Мой сигнал – мы не хотим повторять Минские договоренности, но относительно другой части нашей территории. Никаких новых замороженных конфликтов. Мы не верим в это. И я не доверяю ему (российскому диктатору Владимиру Путину – ред.). Относительно стола переговоров – когда мы подготовимся, когда будет документ, который базируется на нашей формуле мира, наш основной документ, и когда у нас будет поддержка мира, тогда мы сможем искать пути, как говорить с представителями России", - подчеркнул Зеленский.

Украина может говорить только с сильной позиции, отметил президент.

"Из сильной позиции мы имеем один очень важный дипломатический путь – это документ. И когда он будет готов, то неважно, где мы остановимся на тот момент. Если мы будем сильны по всем пунктам, которые я озвучил, и когда у нас будет документ, и на нашей стороне будет большинство крупных стран, ключевых, принимающих решения, тогда мы сможем говорить о политических переговорах", - подчеркнул Зеленский.

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