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Зеленский о завершении войны: не хотим повторять Минские договоренности. Никаких новых замороженных конфликтов

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Дипломатическое завершение войны возможно только на основе украинской формулы мира, освобождения всех украинских территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Мой сигнал – мы не хотим повторять Минские договоренности, но относительно другой части нашей территории. Никаких новых замороженных конфликтов. Мы не верим в это. И я не доверяю ему (российскому диктатору Владимиру Путину – ред.). Относительно стола переговоров – когда мы подготовимся, когда будет документ, который базируется на нашей формуле мира, наш основной документ, и когда у нас будет поддержка мира, тогда мы сможем искать пути, как говорить с представителями России", - подчеркнул Зеленский.

Украина может говорить только с сильной позиции, отметил президент.

"Из сильной позиции мы имеем один очень важный дипломатический путь – это документ. И когда он будет готов, то неважно, где мы остановимся на тот момент. Если мы будем сильны по всем пунктам, которые я озвучил, и когда у нас будет документ, и на нашей стороне будет большинство крупных стран, ключевых, принимающих решения, тогда мы сможем говорить о политических переговорах", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы выживут без поддержки США, но не все, - Зеленский

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Топ комментарии

  • Виталий 6b40280c
    В чем верная позиция? Он же сам себе противоречит. Ему плохие "минские договоренности", но при этом он сам носится с какой то "формулой мира". Которую никто не будет исполнять.
  • Vi Wa
    сказал дебіл, заморозивший все военные программы с 2019г и впустивший войну на всю страну
  • ОЛЕГ СТАВИНОГА
    У цій дурній голові нічого не зміниться ніколи !!! Мама Рая навіщо ти вродили це чудо на нашу голову?
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