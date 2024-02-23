Евросоюз принял 13-й пакет санкций против РФ

В пятницу, 23 февраля, Европейский союз утвердил 13-й пакет санкций против России ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"Через два года после полномасштабного вторжения и агрессивной войны против Украины ЕС принимает 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций. Совет ЕС принял сегодня – в связи со второй годовщиной начала полномасштабного вторжения России в Украину – 13-й пакет ограничительных мер против режима Путина, тех, кто несет ответственность за продление его незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны и тех, кто ее существенно поддерживает", - говорится в сообщении.

Высокий представитель Европейского Союза по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель заявил, что по мере того, как мы приближаемся к печальной отметке в два года с тех пор, как Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, Европейский Союз продолжает оказывать давление на Россию.

"Сегодня мы еще больше усиливаем ограничительные меры относительно российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на новые предприятия в третьих странах, поставляющих оборудование, а также тех, кто несет ответственность за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей".

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Мы по-прежнему едины в нашей решимости подорвать военную машину России и помочь Украине выиграть ее законную борьбу за самооборону и восстановить свою независимость, территориальную целостность и суверенитет", – подчеркнул Боррель.

Какие ограничения ввел Евросоюз против РФ

В 13-й пакет вошли 106 физических и 88 юридических лиц.

Эти индивидуальные санкции направлены прежде всего против военного и оборонного секторов и связанных с ними лиц, включая тех, кто причастен к поставкам вооружений из КНДР в Россию.

Также санкции касаются представителей судебной власти, политиков и лиц, ответственных за незаконную депортацию и военное перевоспитание детей.

В санкционном списке Евросоюза теперь более 2000 физических и юридических лиц. Их активы на территории Евросоюза замораживаются, а гражданам и компаниям из ЕС запрещено предоставлять им средства.

На физических лиц также распространяется запрет на поездку, которая не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать через нее транзитом.

Кроме того, на 27 компаний дополнительно распространяются усиленные экспортные ограничения по товарам и технологиям двойного назначения, а также товарам и технологиям, которые могут способствовать развитию российского оборонного сектора.

Некоторые из этих юридических лиц находятся в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция), они вовлечены в обход торговых ограничений. Остальные являются российскими юрлицами, участвующими в разработке, производстве и поставках электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России.

Кроме того, расширяется список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому развитию российского сектора обороны и безопасности, в него добавлены компоненты для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, способствующих развитию российского промышленного потенциала, таких как электрические трансформаторы.