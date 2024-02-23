НАПК составил протокол об админправонарушениях в отношении заместителя Ермака Шурмы. ИНФОГРАФИКА

НАПК составил протокол об административных правонарушениях в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Украины (ОПУ) Ростислава Шурмы в связи с нарушением им требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как отмечается, в 2022 году Ростислав Шурма организовал при ОПУ Комитет электроэнергетики (далее – Комитет), участники которого собирались под его председательством. К участию в заседаниях Комитета были привлечены ключевые институты, касающиеся сферы электроэнергетики: Министерство энергетики, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ПАО "НЕК "Укрэнерго", ГП "Оператор рынка", ГП " Гарантированный покупатель".

"Имея частный интерес в этой сфере, Шурма не сообщил об имеющемся конфликте интересов и принимал участие в обсуждении и принятии на заседаниях Комитета решений, касающихся его частного интереса. НАПК установило, что родной брат Ростислава Шурмы Олег является конечным бенефициарным владельцем семи компаний, что осуществляют производство электрической энергии из альтернативных источников", - сообщили в НАПК.

Сам Шурма в период с 2019 по 2021 год входил в состав наблюдательного совета АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гелиос", являющийся соучредителем трех из вышеперечисленных компаний.

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По состоянию на июль 2022 года, когда состоялось первое заседание Комитета под председательством Ростислава Шурмы, ГП "Гарантированный покупатель" имела существенную задолженность по расчетам за электрическую энергию, произведенную из альтернативных источников, приобретенную у компаний Олега Шурмы. Сумма задолженности составила около 254 млн грн.

Источником для расчета с указанными компаниями могут быть средства ПАО "НЕК Укрэнерго", поступающие ГП "Гарантированный покупатель" в качестве оплаты услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников.

Как отметили в НАПК, стремясь обеспечить ГП "Гарантированный покупатель" дополнительным источником финансирования и способствовать погашению задолженности перед братскими компаниями, Ростислав Шурма на заседаниях Комитета 23 августа и 7 сентября 2022 года побудил ПАО "НЕК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" утвердить в НКРЭКУ акты приема-передачи предоставленных услуг по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников за январь, май, июль, октябрь 2021 и за февраль-июнь 2022 года.

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Таким образом, решения, принятые на заседаниях Комитета, оказали влияние на удовлетворение частного интереса Ростислава Шурмы, а именно создание условий для успешности бизнеса брата за счет принятия необходимых решений причастными к рынку электрической энергии государственными органами и компаниями.

Составлен НАПК по чч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) протокол о действиях Ростислава Шурмы направлен в суд. В случае признания его виновным суд может назначить наказание в виде штрафа, а данные о штрафе, а данные о штрафе должностного лица будут внесены в Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - добавили в НАПК.

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