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Лидер демократов Шумер посетит Украину и пообещает поддержку Конгресса США

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чак,шумер
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер отправляется в Украину, чтобы попытаться заверить президента Владимира Зеленского и других официальных лиц в том, что Конгресс все же предоставит Киеву пакет помощи на 60 млрд долларов, несмотря на промедление в Палате представителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, неожиданная поездка Шумера проходит в опасное для Украины время. Зеленский заявил, что задержки помощи со стороны США и других западных стран создают возможность для России добиться успехов на поле боя, поскольку у украинских сил заканчиваются боеприпасы и вооружение.

Законодатели от обеих партий на прошлой неделе отправились в Европу, чтобы пообещать, что Соединенные Штаты не покинут Украину и другие европейские союзники.

Однако дальнейший путь не однозначен. На прошлой неделе Сенат принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов, но представитель Палаты представителей республиканец Майк Джонсон еще не поставил пакет на голосование.

В интервью перед поездкой Шумер сказал, что планирует сказать украинским чиновникам, что "мы выиграем это сражение и Америка вас не покинет".

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Топ комментарии

  • GoodWin
    зворушені, але краще дайте зброю
  • Luk Viktor
    не не його, дЄрмака, рівень із Шумерами зустрічатися - воно на Трампа чекає!
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Хоть би єрмак, не такий завантажений був, отими всенощними турботами, за перемогу України над ****** з патрушевим! Можем таки викроїть, ну хоть хвилинку, на зустріч з фотками…
    Головне, щоб Зеля, під ногами у нього не вештався, у отій флісці, як убогий біля церкви..
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