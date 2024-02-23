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В Сумах горсовет накануне 24 февраля перешел на дистанционную работу

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суми,міськрада
Сумской горсовет на один день перешел на дистанционный режим из-за угрозы вооруженной российской агрессии.

Об этом сообщают на инфопортале Сумского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 23 февраля, должностные лица и работники Сумского городского совета будут выполнять свои полномочия в дистанционном формате", – говорится в сообщении.

Это произошло по распоряжению секретаря Сумского горсовета Артема Кобзаря. В документе указывается, что другие структуры горсовета должны в течение рабочего времени выполнять свои обязанности в полном объеме, в том числе, в обычном режиме, работает Сумской ЦНАП.

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Топ комментарии

  • simbi ter b7286f6d
    всі служби, заклади та підприємства у місті працюють в звичайному режимі, а от працівники міської ради настільки цінні, що їх бережуть, як зіницю ока і вони "працюють" дистанційно.
  • ZoV KobZona
    Опять на шашлычки поехали.
  • Влад 80947f19
    Из Трусковца вещать будут золотые и недопереоцененные наши,
    не мучайтесь,увольняйтесь,не рискуйте за зря
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