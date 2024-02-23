В Сумах горсовет накануне 24 февраля перешел на дистанционную работу
2 10812
Сумской горсовет на один день перешел на дистанционный режим из-за угрозы вооруженной российской агрессии.
Об этом сообщают на инфопортале Сумского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"В пятницу, 23 февраля, должностные лица и работники Сумского городского совета будут выполнять свои полномочия в дистанционном формате", – говорится в сообщении.
Это произошло по распоряжению секретаря Сумского горсовета Артема Кобзаря. В документе указывается, что другие структуры горсовета должны в течение рабочего времени выполнять свои обязанности в полном объеме, в том числе, в обычном режиме, работает Сумской ЦНАП.