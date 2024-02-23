Путин сильно просчитался, - Байден о новых санкциях США против РФ накануне 24 февраля
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Через два года мы еще ярче видим то, что знали с первого дня: Путин сильно просчитался", - подчеркнул Байден.
По словам президента США, американский народ и люди по всему миру понимают, что ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины.
Если же Путин "не заплатит цену за смерть и разрушение, он будет продолжать".
"Сегодня я объявляю о введении более 500 новых санкций против России за ее захватническую войну против Украины и смерть Алексея Навального", - отметил Байден.
Лидер США подчеркнул, что эти санкции направлены против лиц, связанных с заключением Навального, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и уклоняющихся от санкций людей.
Санкции также будут касаться 100 организаций, оказывающих поддержку "российской военной машине".
"Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России. И я приказал своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире", - добавил Байден.