Индия просит РФ отпустить из армии ее граждан, которые там "на вспомогательных работах"

МИД Индии попросил Россию о досрочном увольнения индийцев, работающих в российской армии на "вспомогательных работах".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

"Нам известно, что несколько граждан Индии записались на "вспомогательные работы" в российскую армию. Посольство Индии регулярно рассматривало этот вопрос с соответствующими российскими органами для их скорейшего увольнения. Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта", - говорится в заявлении МИД.

Это заявление в МИД Индии сделали после сообщения газеты The Hindu о том, что около 100 индийцев были наняты в российскую армию в прошлом году по контрактам, которые продлятся минимум один год.

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