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Мобилизация должна быть справедливой и ненасильственной, - Тимошенко представила свой пакет поправок

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тимошенко
Команда "Батькивщины" разработала и будет убеждать парламент принять пакет из более 100 правок, которые превратят непрофессиональный и репрессивный законопроект в справедливый и ненасильственный документ. Ведь именно такой видят мобилизацию депутаты фракции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Юлия Тимошенко на своей странице в фейсбуке.

"Батькивщина" предлагает уважение к нашим бойцам, которые уже защищают нас два года, одни правила для всех, добровольность, мотивацию и здравый смысл", – отметила Юлия Тимошенко.

Среди прочего, правки команды "Батькивщина" предусматривают:

  • демобилизацию для тех, кто отслужил 18 месяцев;
  • двукратное увеличение жалованья, бесплатное медицинское обслуживание и всеобъемлющую социальную поддержку государства тем, кто готов по собственной воле продлить службу;
  • первоочередной призыв на фронт работников силовых структур; не менее пол года подготовки призывников перед отправкой в зону боевых действий;
  • немедленную демобилизацию для срочников;
  • лишение брони и отсрочек для чиновников, прокуроров и депутатов всех уровней, включая депутатов Верховной Рады;
  • сохранение брони и отсрочки для людей с инвалидностью 1, 2, 3 групп и тех, кто о них заботится.

"В Украине есть люди, готовые защищать свою землю без запугивания, шантажа и репрессий. А в Верховной Раде есть люди, которые понимают, что по принуждению не будет победы. Очень хочется верить, что таких людей там большинство", - написала лидер "Батькивщины"".

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Юлия Тимошенко также добавила, что ведет переговоры с военным руководством страны о целесообразности отозвать законопроект, против которого выступает абсолютное большинство общества.

Она в очередной раз подчеркнула, что вместе с командой сделает все возможное, чтобы антиконституционные нормы не были приняты во время второго чтения законопроекта о мобилизации.

Это, в частности, как написала лидер "Батькивщины":

  • электронные повестки и кабинеты;
  • уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;
  • ограничение людей в правах, блокирование их счетов и передвижения;
  • предоставление полиции и органам местного самоуправления прав выполнять функции ТЦК;
  • запрета детям "уклонистов" поступать в ВУЗы.

Топ комментарии

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    О, а ось і баба жЮля вспливла перед виборами.
  • Наталия Гончар
    от скажіть, ВАНА в опозиції? ЧИ ДЕ БЛД вона? це треба було стільки мовчати про саботаж закону, а тепер свята та нєпарочна медведчуківська консерва ( памятаятаєе як він конституцію Віті під неї писав - УСЬО ПРАПАЛА) А Надю в БЮТ памʼятаєте ?
  • Ex perd
    Баба Йуля теж за все хороше проти всього поганого.
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