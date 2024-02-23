Мобилизация должна быть справедливой и ненасильственной, - Тимошенко представила свой пакет поправок
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Юлия Тимошенко на своей странице в фейсбуке.
"Батькивщина" предлагает уважение к нашим бойцам, которые уже защищают нас два года, одни правила для всех, добровольность, мотивацию и здравый смысл", – отметила Юлия Тимошенко.
Среди прочего, правки команды "Батькивщина" предусматривают:
- демобилизацию для тех, кто отслужил 18 месяцев;
- двукратное увеличение жалованья, бесплатное медицинское обслуживание и всеобъемлющую социальную поддержку государства тем, кто готов по собственной воле продлить службу;
- первоочередной призыв на фронт работников силовых структур; не менее пол года подготовки призывников перед отправкой в зону боевых действий;
- немедленную демобилизацию для срочников;
- лишение брони и отсрочек для чиновников, прокуроров и депутатов всех уровней, включая депутатов Верховной Рады;
- сохранение брони и отсрочки для людей с инвалидностью 1, 2, 3 групп и тех, кто о них заботится.
"В Украине есть люди, готовые защищать свою землю без запугивания, шантажа и репрессий. А в Верховной Раде есть люди, которые понимают, что по принуждению не будет победы. Очень хочется верить, что таких людей там большинство", - написала лидер "Батькивщины"".
Юлия Тимошенко также добавила, что ведет переговоры с военным руководством страны о целесообразности отозвать законопроект, против которого выступает абсолютное большинство общества.
Она в очередной раз подчеркнула, что вместе с командой сделает все возможное, чтобы антиконституционные нормы не были приняты во время второго чтения законопроекта о мобилизации.
Это, в частности, как написала лидер "Батькивщины":
- электронные повестки и кабинеты;
- уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;
- ограничение людей в правах, блокирование их счетов и передвижения;
- предоставление полиции и органам местного самоуправления прав выполнять функции ТЦК;
- запрета детям "уклонистов" поступать в ВУЗы.