Зеленский на вопрос о коррупции в Украине: "Все чисто"

Президент Украины Владимир Зеленский отвергает опасения по поводу коррупции в государстве и утверждает, что Украина проводит реформы, которые требует ЕС.

Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос об американских опасениях по коррупции в Украине Зеленский сказал, что "все чисто".

Он подчеркнул, что Украина проводит реформы, требуемые Европейским Союзом.

Президент добавил, что во время войны тяжело проводить новые "сложные антикоррупционные реформы".

Также читайте: Зеленский подтвердил, что в Украине есть "коррупционные ошибки": Вопрос борьбы с коррупцией очень чувствителен

Зеленский подчеркнул, что лидеры ЕС подписали соглашение о прозрачности Украины.

Напомним, в сентябре 2021 года Зеленский во время визита в США заявлял, что Украина стратегически преодолела коррупцию, потому что запустила судебную реформу и реформу диджитализации.