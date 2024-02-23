Новости

Комитет ВР приступит к рассмотрению законопроекта о мобилизации 27 февраля, - нардеп "Голоса", воин Костенко

2 93717
мобілізація
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует приступить к рассмотрению законопроекта о мобилизации ко второму чтению во вторник, 27 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко.

"Со вторника (27 февраля – ред.) комитет начинает рассмотрение законопроекта о мобилизации", - отметил он.

По его словам, представители комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки планируют завершить наработку законопроекта для голосования во втором чтении до конца следующей недели.

Читайте также: Более 4 тыс. поправок подали в законопроект о мобилизации, - нардеп "Голоса", воин Костенко

"Но точно никто не знает. Комитет еще не имел опыта рассмотрения такого количества поправок", - отметил Костенко.

Количество поданных поправок в законопроект составляет 4007 и их подсчет еще продолжается, добавил он.

Топ комментарии

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Козу водили,водили... Діючого закону повністю достатньо , щоб продовжувати мобілізацію . Президент має повноваження окремі питання регулювати указами , а не водити козу , щоб не приймати не популярних рішень й перекидати відповідальність на кого завгодно , тільки не на себе.
  • Ksenia VB
    Та вже думаю їхати. Бо теж бачу, що толку ніякого.
  • Ksenia VB
    як би так розглянути присутніх у ВР
    коли ми тих потвор позбудемось..
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости