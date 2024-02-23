Комитет ВР приступит к рассмотрению законопроекта о мобилизации 27 февраля, - нардеп "Голоса", воин Костенко
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует приступить к рассмотрению законопроекта о мобилизации ко второму чтению во вторник, 27 февраля.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко.
"Со вторника (27 февраля – ред.) комитет начинает рассмотрение законопроекта о мобилизации", - отметил он.
По его словам, представители комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки планируют завершить наработку законопроекта для голосования во втором чтении до конца следующей недели.
"Но точно никто не знает. Комитет еще не имел опыта рассмотрения такого количества поправок", - отметил Костенко.
Количество поданных поправок в законопроект составляет 4007 и их подсчет еще продолжается, добавил он.