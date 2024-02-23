Украина направила Польше официальную ноту из-за высыпанного на границе "транзитного" рапса
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук посла Украины в Польше Василия Зварыча.
"Снова на польской железной дороге совершено правонарушение в отношении украинского зерна, которое после прохождения таможенного контроля следовало через территорию Польши транзитом в Германию. Сегодня утром на железнодорожной станции в Дорогуске злоумышленники открыли люки двух зерновозов из Украины, из которых на рельсы высыпан рапс. Посольство Украины в Польше безотлагательно направило официальную ноту в польские органы власти и требует найти и привлечь виновных к ответственности, а также не допустить подобных инцидентов в будущем", - написал Зварыч.
Он подчеркнул, что безнаказанность - неприемлема, а преступники, презирающие и уничтожающие чужое имущество, должны предстать перед законом.
"Правовое государство, которым является Польша, должно действовать в таких случаях решительно и бескомпромиссно", - подчеркнул посол Украины в РП.
Напомним, в пятницу, 23 февраля, около 9:00 на железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные высыпали из зерновозов рапс, направлявшийся в Германию.
Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков призвал найти и наказать преступников немедленно, "чтобы у других не было соблазна это повторить".
В "Укрзализныце" готовят соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.