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Украина направила Польше официальную ноту из-за высыпанного на границе "транзитного" рапса

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укрзалізниця
Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал наказать виновных в высыпании рапса из зерновозов на пути, произошедшее в пятницу, 23 февраля, в Дорогуске, на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук посла Украины в Польше Василия Зварыча.

"Снова на польской железной дороге совершено правонарушение в отношении украинского зерна, которое после прохождения таможенного контроля следовало через территорию Польши транзитом в Германию. Сегодня утром на железнодорожной станции в Дорогуске злоумышленники открыли люки двух зерновозов из Украины, из которых на рельсы высыпан рапс. Посольство Украины в Польше безотлагательно направило официальную ноту в польские органы власти и требует найти и привлечь виновных к ответственности, а также не допустить подобных инцидентов в будущем", - написал Зварыч.

Он подчеркнул, что безнаказанность - неприемлема, а преступники, презирающие и уничтожающие чужое имущество, должны предстать перед законом.

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"Правовое государство, которым является Польша, должно действовать в таких случаях решительно и бескомпромиссно", - подчеркнул посол Украины в РП.

Напомним, в пятницу, 23 февраля, около 9:00 на железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные высыпали из зерновозов рапс, направлявшийся в Германию.

Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков призвал найти и наказать преступников немедленно, "чтобы у других не было соблазна это повторить".

В "Укрзализныце" готовят соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

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Топ комментарии

  • Alex Nosov dd1cb531
    Пускай польская ж/д пару раз компенсирует убытки тогда они етих *блокировщиков* на бутылки посадят
  • alexandr shamov
    Тре запускать на линию экспериментально-блуждающие вагоны з насiнням лободи , берiзки, дурману, щирицi, мокрецю, пирiя, осоту та iншого насiння, котре вiдiб`е охоту висипати зерно iз вагонiв.
  • Ksenia VB
    кацапи так точно допомогли
    ви про це ?
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