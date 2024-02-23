В прошлом году местные громады перечислили более 16 миллиардов гривен на нужды ВСУ, - Минобороны

За 2023 год местные громады добровольно перечислили более 16 миллиардов гривен на нужды ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины

Как отмечается, областные центры, объединенные территориальные громады, районы, города и поселки самостоятельно принимали решения о выделении средств непосредственно тем военным частям и на те направления, которые считали наиболее приоритетными.

Таким образом, в течение прошлого года субвенции громад были направлены:

11,6 миллиарда гривен – для Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций, Сил территориальной обороны, Воздушных и Военно-Морских сил;

2,53 миллиарда гривен – для Сил логистики, Сил поддержки, Войск связи и кибербезопасности, Медицинских сил, Государственной специальной службы транспорта;

750 миллионов гривен – для других военных формирований (военные учебные заведения, военная служба правопорядка и т.п.).

Читайте также: Зеленского призывают направить госфинансирование политических партий на нужды Сил Обороны, - петиция

Кроме указанных сумм, еще 1,3 миллиарда гривен местные власти направили в государственный бюджет для закрытия неотложных потребностей Вооруженных Сил. Прежде всего, это подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение, закупка БПЛА и комплектующих к ним, лодок, средств РЭБ и аккумуляторных батарей для транспортных средств.