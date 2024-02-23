Под Авдеевкой наступают не "чмобики", офицеры и планирование в РФ на высоком уровне. Потери - 1/10, - 3 ОШБр
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, характер боев сегодня нельзя сравнивать с обороной Авдеевки, но россияне пытаются понять слабые стороны украинской обороны, десантируются с техники, пытаются подойти, однако не имеют успеха.
"Постоянно теряют технику и личный состав, но не оставляют попыток. Активность ежедневная. Большое применение артиллерии и FPV-дронов. Авиация работает, но КАБов уже не так много, сейчас есть возможности сбивать эти самолеты, поэтому они более точечно работают", - сказал Бородин.
Он отметил, что враг слажен и натренирован.
"У них есть сила, там не заключенные и не "чмобики". Неплохо экипированы, есть огневая поддержка. Не экономят технику и пехоту. Офицеры и планирование в РФ на достаточно высоком уровне, отношение к пехоте – это часть формулы, но к другим родам оно другое", - заявил представитель 3 ОШБр.
Военный отметил, что на одного убитого оккупанта приходится четыре-пять раненых.