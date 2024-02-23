Северная Корея отправила в Россию 1,5 млн артиллерийских боеприпасов, - ГУР

Северная Корея отправила в Россию уже полтора миллиона артиллерийских боеприпасов производства 70-80-х годов

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день, если взять имеющиеся статистические данные, россияне из КНДР уже завезли полтора миллиона боеприпасов. Но эти боеприпасы - с 70-х, 80-х годов. Там половина не срабатывает, а остальные - нуждаются, перед тем, как его применять, или в восстановлении, или в проверке. В чем здесь выгода для Северной Кореи? Она отдает старое, просит нарастить производство у себя и просит взамен определенные технологии, в частности - ракетные, технологии для изготовления подлодок, для того, чтобы развивать свой оборонно-промышленный комплекс", - отметил Скибицкий .

Также в ГУР подтвердили использование россиянами северокорейских ракет в ударах по Украине.

"Очень сложно обнаружить, что именно запускают: КН-23 или это "Искандер", но, тем не менее, характеристики баллистические. Единственное, что мы четко знаем, что по размерам ракеты разные. И во-вторых, корейская ракета поновее в разработке , потому что, вероятнее всего, за основу была взята российская разработка "Искандер", - объяснил Скибицкий.

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По оценке ГУР, россияне пообещали предоставить некоторые дополнительные технологии для того, чтобы КНДР совершенствовала свое вооружение. "Но это еще раз подтверждает, что в РФ недостаточно производственных мощностей для быстрого и мощного наращивания производства ракетного оружия. Если бы это было так, они бы не обращались к Северной Корее", - добавил Скибицкий.